МИД КНР выразил протест Европе из-за санкций против китайских компаний
Китай выразил решительный протест европейской стороне за санкции, коснувшиеся китайских компаний, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Мы настаиваем, чтобы Евросоюз прекратил использовать Китай в качестве предлога и перестал ущемлять интересы нашей страны», – добавил он (цитата по ТАСС).
Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин последовательно стремится содействовать диалогу и контролирует экспорт товаров двойного назначения. Он напомнил, что Китай не является инициатором или участником украинского кризиса.
Официальный представитель МИД КНР заявил, что Пекин примет все необходимые меры для защиты своих законных интересов.
23 октября Евросоюз официально принял новый пакет рестрикций против России. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае.