Медведев: «миротворец» Трамп встал на тропу войны с Россией
США – главный противник России, а их «разговорчивый миротворец» – президент Дональд Трамп – отныне полноценно встал на тропу войны с РФ. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев обратил внимание на последние действия Трампа – отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште и введение новых антироссийских санкций
«Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых «Томагавков»?» – спросил он.
Медведев подчеркнул, что теперь это конфликт Трампа, а не экс-президента США Джо Байдена. Зампред Совбеза предположил, что на главу Белого дома «давили в конгрессе», но заявил, что это не отменяет сути: речь об «акте войны» против Москвы.
«Теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», – считает Медведев.
Зампред Совбеза также отметил, что теперь можно добиваться победы «на земле, а не за канцелярским столом», не оглядываясь на «ненужные переговоры».
22 октября Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте об отмене планировавшегося саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома усомнился в том, что стороны смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. При этом Трамп указал, что допускает проведение саммита с Путиным в будущем. В этот же день США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний.