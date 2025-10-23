Медведев: «миротворец» Трамп встал на тропу войны с Россией

22 октября Трамп заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте об отмене планировавшегося саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома усомнился в том, что стороны смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. При этом Трамп указал, что допускает проведение саммита с Путиным в будущем. В этот же день США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний.