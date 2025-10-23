Газета
Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотник на подлете к столице, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты.

Вместе с тем Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных средств в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом в Telegram-канале рассказал пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в 11:14 мск.

В 11:26 меры безопасности в воздушных гаванях были сняты. Сейчас ограничения действуют в Калуге, Ярославле, Орске, Оренбурге.

В ночь на 23 октября средства ПВО сбили 139 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников – 56 единиц – они уничтожили в Белгородской области. В Брянской области российские военные перехватили и нейтрализовали 22 БПЛА, в Воронежской – 21, в Рязанской – 14. Еще 13 воздушных целей было ликвидировано в Ростовской области, четыре – в Крыму, по две – в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях. Один беспилотник сбили в Курской области.

