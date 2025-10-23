Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

В ночь на 23 октября средства ПВО сбили 139 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников – 56 единиц – они уничтожили в Белгородской области. В Брянской области российские военные перехватили и нейтрализовали 22 БПЛА, в Воронежской – 21, в Рязанской – 14. Еще 13 воздушных целей было ликвидировано в Ростовской области, четыре – в Крыму, по две – в Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областях. Один беспилотник сбили в Курской области.