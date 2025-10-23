Захарова назвала новые антироссийские санкции США контрпродуктивными
Россия оценивает санкции американского минфина против нефтяных российских компаний как контрпродуктивную меру, однако Москва не встретится с какими-либо проблемами после такого решения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте», – сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Захарова подчеркнула, что у России уже появился «устойчивый иммунитет» к ограничениям западных стран, поэтому страна продолжит развиваться в экономической сфере даже после новых рестрикций США. Она напомнила, что с помощью санкционного давлению на Россию пыталась воздействовать и предыдущая администрация Вашингтона, однако последствия были негативными «для стабильности мировой экономики».
22 октября президент США Дональд Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он пояснил, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. В этот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.