Захарова назвала новые антироссийские санкции США контрпродуктивными

22 октября президент США Дональд Трамп объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он пояснил, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского конфликта. В этот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.