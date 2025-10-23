Европейский инвестиционный банк передал Киеву 46 млн евро кредитных средств

По данным иностранного ведомства, деньги будут направлены на четыре ключевых проекта государства. В ряде украинских городов пройдет энергоэффективная модернизация школ, детсадов и больниц, а также водоснабжения. Кроме того, финансирование позволит Киеву закупить подвижный состав общественного транспорта.