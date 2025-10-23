Европейский инвестиционный банк передал Киеву 46 млн евро кредитных средств
Украина получила кредит в размере 46,1 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для восстановления критической и социальной инфраструктуры, сообщило в Telegram-канале министерство развития общин и территорий Украины.
По данным иностранного ведомства, деньги будут направлены на четыре ключевых проекта государства. В ряде украинских городов пройдет энергоэффективная модернизация школ, детсадов и больниц, а также водоснабжения. Кроме того, финансирование позволит Киеву закупить подвижный состав общественного транспорта.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что ЕИБ выделил Киеву $2 млрд. Эти средства должны были пойти на реализацию жилищных программ, инфраструктурных проектов и энергетику. Всего банк предоставил Украине уже более 168 млн евро.