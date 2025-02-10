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Европейский инвестиционный банк выделил Украине $2 млрд

Ведомости

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву $2 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Еще $2 млрд для Украины, это средства для нашей энергетики, для наших жилищных программ, для инфраструктурных проектов. Благодарен за помощь», – сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и ЕИБ заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты.

Портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из крупнейших. Он состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро и включает в себя проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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