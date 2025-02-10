Европейский инвестиционный банк выделил Украине $2 млрд
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Киеву $2 млрд, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Еще $2 млрд для Украины, это средства для нашей энергетики, для наших жилищных программ, для инфраструктурных проектов. Благодарен за помощь», – сказал Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и ЕИБ заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты.
Портфель проектов ЕИБ на Украине является одним из крупнейших. Он состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро и включает в себя проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.