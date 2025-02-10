Европейский инвестиционный банк выделит Украине 116,5 млн евро на соцпроекты
Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Заключение сделок состоялось в ходе встречи с главой ЕИБ Надией Кальвиньо. ЕИБ выделит 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности на Украине. Еще 100 млн евро будет направлено на восстановление объектов водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе.
В сообщении сказано, что в ходе встречи с Кальвиньо были затронуты вопросы финансирования дорожной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса и энергетического сектора.
Портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших. Он состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро и включает в себя проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.
7 февраля Литва направила Украине военную помощь в виде военных грузовиков и запчастей для бронетранспортеров (БТР) М113. В ведомстве заявили, что в 2025 г. Литва планирует поддерживать Украину, предоставляя средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и антидроны, а также финансировать производство вооружения на территории Украины. Военная поддержка будет оказана также через международные фонды, коллективные инициативы, путем подготовки украинских военных и реабилитации раненых.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.