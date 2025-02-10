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Европейский инвестиционный банк выделит Украине 116,5 млн евро на соцпроекты

Ведомости

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключили соглашения, согласно которым банк выделит стране еще 116,5 млн евро на социальные проекты, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Заключение сделок состоялось в ходе встречи с главой ЕИБ Надией Кальвиньо. ЕИБ выделит 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности на Украине. Еще 100 млн евро будет направлено на восстановление объектов водоотведения, водо- и теплоснабжения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилом секторе.

В сообщении сказано, что в ходе встречи с Кальвиньо были затронуты вопросы финансирования дорожной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса и энергетического сектора.

Портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших. Он состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро и включает в себя проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.

7 февраля Литва направила Украине военную помощь в виде военных грузовиков и запчастей для бронетранспортеров (БТР) М113. В ведомстве заявили, что в 2025 г. Литва планирует поддерживать Украину, предоставляя средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и антидроны, а также финансировать производство вооружения на территории Украины. Военная поддержка будет оказана также через международные фонды, коллективные инициативы, путем подготовки украинских военных и реабилитации раненых.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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