МИД РФ: в основу для переговоров по Украине могут лечь наработки 2022 года
Основой для будущих переговоров по Украине могут послужить наработки документа 2022 г. по нейтральному внеблоковому безъядерному статусу республики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью «РИА Новости».
Наработки переговоров 2022 г. также касались демилитаризации и денацификации Украины, неразмещения на ее территории зарубежных баз и войск. Галузин уточнил, что эти наработки могут лечь в основу будущих договоренностей, «разумеется, при учете реалий "на земле" и позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 г.».
9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил New York Post (NYP), что побеседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. Трамп также сказал, обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу: «Давайте начнем эти встречи. Они [Путин и Зеленский] хотят встретиться».
7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В этот же день спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил NYP, что и России, и Украине придется идти на уступки. По его словам, Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.