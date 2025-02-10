МИД РФ: в основу для переговоров по Украине могут лечь наработки 2022 года

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия все еще готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В этот же день спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил NYP, что и России, и Украине придется идти на уступки. По его словам, Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.