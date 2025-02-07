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Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

Ведомости

Россия все еще готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам на уровне главы государства.

«Россия открыта к переговорам. В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров. Пока чего-то конкретного нет», – сказал Песков.

7 февраля специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью The New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.

3 февраля Трамп говорил, что у властей США запланированы контакты с Россией и Украиной. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным, если не будет иных вариантов. 24 января Путин заявлял журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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