Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине
Россия все еще готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам на уровне главы государства.
«Россия открыта к переговорам. В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров. Пока чего-то конкретного нет», – сказал Песков.
7 февраля специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью The New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.
3 февраля Трамп говорил, что у властей США запланированы контакты с Россией и Украиной. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным, если не будет иных вариантов. 24 января Путин заявлял журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.