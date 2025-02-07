Кремль: Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине

7 февраля специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью The New York Post, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, чтобы потом перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом о редкоземельных металлах страны.