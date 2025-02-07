Литва направила Украине запчасти для бронетранспортеров и грузовики
Литва направила Украине военную помощь в виде военных грузовиков и запчастей для бронетранспортеров (БТР) М113, сообщает минобороны Литвы.
В ведомстве заявили, что в 2025 г. Литва планирует поддерживать Украину, предоставляя средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и антидроны, а также финансировать производство вооружения на территории Украины. Военная поддержка будет оказана также через международные фонды, коллективные инициативы, путем подготовки украинских военных и реабилитации раненых.
По информации литовского минобороны, за все время с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине Литва предоставила стране военную поддержку в размере более 768 млн евро. Общая сумма помощи Литвы Украине составила более 1,5 млрд евро.