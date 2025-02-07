Литва направила Украине запчасти для бронетранспортеров и грузовики

В ведомстве заявили, что в 2025 г. Литва планирует поддерживать Украину, предоставляя средства противовоздушной обороны, боеприпасы, беспилотники и антидроны, а также финансировать производство вооружения на территории Украины. Военная поддержка будет оказана также через международные фонды, коллективные инициативы, путем подготовки украинских военных и реабилитации раненых.