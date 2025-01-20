В Латвии предложили ограничить доступ к критической инфраструктуре для россиян

Спустя год, в декабре 2024 г., стало известно, что Литва и Латвия наложили вето на 15-й пакет санкций ЕС против России из-за «лазеек для бизнеса», писало Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. Представители двух стран усмотрели в новом пакете положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.