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В Латвии предложили ограничить доступ к критической инфраструктуре для россиян

Ведомости

МВД Латвии предложило ограничить доступ к критической инфраструктуре для граждан России, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей, уточняет издание.

Согласно предложенным поправкам, собственников критической инфраструктуры могут обязать запретить оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, «угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств».

Граждане или юридические лица России или Белоруссии, как следует из документа, не смогут стать владельцами, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Также российским и белорусским представителям запрещается занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой Латвии.

В декабре 2023 г. премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии утвердили совместную декларацию о единообразном применении санкций Евросоюза (ЕС) против РФ и Белоруссии. Документ, как утверждается, нацелен на закрытие «лазеек» в обходе санкций ЕС и подрыв способности России вести спецоперацию на Украине.

Спустя год, в декабре 2024 г., стало известно, что Литва и Латвия наложили вето на 15-й пакет санкций ЕС против России из-за «лазеек для бизнеса», писало Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. Представители двух стран усмотрели в новом пакете положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций в том же месяце, 16 декабря. Согласно сообщению, меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров» России. Также под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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