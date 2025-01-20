В Латвии предложили ограничить доступ к критической инфраструктуре для россиян
МВД Латвии предложило ограничить доступ к критической инфраструктуре для граждан России, пишет Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, существенные для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, обеспечения безопасности, экономического или социального благосостояния людей, уточняет издание.
Согласно предложенным поправкам, собственников критической инфраструктуры могут обязать запретить оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, «угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств».
Граждане или юридические лица России или Белоруссии, как следует из документа, не смогут стать владельцами, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Также российским и белорусским представителям запрещается занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой Латвии.
В декабре 2023 г. премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии утвердили совместную декларацию о единообразном применении санкций Евросоюза (ЕС) против РФ и Белоруссии. Документ, как утверждается, нацелен на закрытие «лазеек» в обходе санкций ЕС и подрыв способности России вести спецоперацию на Украине.
Спустя год, в декабре 2024 г., стало известно, что Литва и Латвия наложили вето на 15-й пакет санкций ЕС против России из-за «лазеек для бизнеса», писало Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. Представители двух стран усмотрели в новом пакете положение, которое позволяет западным компаниям продолжать работать в России.
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций в том же месяце, 16 декабря. Согласно сообщению, меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров» России. Также под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций.