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Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии

Ведомости

Россия заявила Латвии, Литве и Эстонии досудебные претензии в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Мы регулярно публикуем подробный анализ проявлений русофобии в тематических докладах Министерства иностранных дел о нарушении прав российских граждан, соотечественников в зарубежных странах», – добавила дипломат.

Захарова считает, что русофобия «вышла на какой-то новый, качественно новый уровень, в частности в Прибалтике». Официальный представитель МИДа заявила, что предпринимаются наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации, с дальнейшим вынесением этих проблем на рассмотрение Международного суда ООН. По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной политике властей Латвии, которые выражаются в «запрете образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни».

На том же брифинге Захарова назвала информацию о возможном вводе войск ЕС на территорию Украины вбросом, а также упомянула, что подобные действия требуют согласия обеих сторон и наличия соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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