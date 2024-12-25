Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии
Россия заявила Латвии, Литве и Эстонии досудебные претензии в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.
«Мы регулярно публикуем подробный анализ проявлений русофобии в тематических докладах Министерства иностранных дел о нарушении прав российских граждан, соотечественников в зарубежных странах», – добавила дипломат.
Захарова считает, что русофобия «вышла на какой-то новый, качественно новый уровень, в частности в Прибалтике». Официальный представитель МИДа заявила, что предпринимаются наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации, с дальнейшим вынесением этих проблем на рассмотрение Международного суда ООН. По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной политике властей Латвии, которые выражаются в «запрете образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни».
На том же брифинге Захарова назвала информацию о возможном вводе войск ЕС на территорию Украины вбросом, а также упомянула, что подобные действия требуют согласия обеих сторон и наличия соответствующего решения Совета Безопасности ООН.