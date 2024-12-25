Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии

Захарова считает, что русофобия «вышла на какой-то новый, качественно новый уровень, в частности в Прибалтике». Официальный представитель МИДа заявила, что предпринимаются наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации, с дальнейшим вынесением этих проблем на рассмотрение Международного суда ООН. По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной политике властей Латвии, которые выражаются в «запрете образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни».