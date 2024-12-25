Захарова назвала вбросом информацию о возможном вводе войск ЕС на Украину

«Хотела бы напомнить, что любое участие миротворческих сил в каком бы то ни было конфликте предполагает согласие всех участвующих в нем сторон, а также наличие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Ничего из этого на данном этапе не то что нет, а даже не обсуждалось», – добавила Захарова.