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Захарова назвала вбросом информацию о возможном вводе войск ЕС на Украину

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге назвала информацию о том, что ЕС планирует ввести «миротворческие» войска на территорию Украины, вбросом.

Захарова пояснила, что подобная информация распространяется с целью обострить обстановку на Украине, а также отметила, что подобное вмешательство должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.

«Хотела бы напомнить, что любое участие миротворческих сил в каком бы то ни было конфликте предполагает согласие всех участвующих в нем сторон, а также наличие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Ничего из этого на данном этапе не то что нет, а даже не обсуждалось», – добавила Захарова.

24 декабря президент Франции Эммануэль Макрон предложил концепцию, согласно которой ЕС будет постоянно размещать сухопутные войска на Украине. Лидер Франции считает, что подобное вмешательство поможет скорее разрешить конфликт между Россией и Украиной. Пока решение обсуждается только на теоретическом уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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