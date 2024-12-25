Захарова назвала вбросом информацию о возможном вводе войск ЕС на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге назвала информацию о том, что ЕС планирует ввести «миротворческие» войска на территорию Украины, вбросом.
Захарова пояснила, что подобная информация распространяется с целью обострить обстановку на Украине, а также отметила, что подобное вмешательство должно быть согласовано со всеми сторонами конфликта.
«Хотела бы напомнить, что любое участие миротворческих сил в каком бы то ни было конфликте предполагает согласие всех участвующих в нем сторон, а также наличие соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Ничего из этого на данном этапе не то что нет, а даже не обсуждалось», – добавила Захарова.
24 декабря президент Франции Эммануэль Макрон предложил концепцию, согласно которой ЕС будет постоянно размещать сухопутные войска на Украине. Лидер Франции считает, что подобное вмешательство поможет скорее разрешить конфликт между Россией и Украиной. Пока решение обсуждается только на теоретическом уровне.