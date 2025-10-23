Газета
Политика

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за четыре часа

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 32 дрона ВСУ над регионами РФ в период с 8:00 до 12:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Больше всего БПЛА – 17 единиц – было нейтрализовано в небе над Калужской областью. Еще шесть воздушных целей российские военные сбили над территорией Брянской области, четыре – в Белгородской области. Атаки двух беспилотников отразили в Крыму, по одному дрону – в Курской, Оренбургской и Московской областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом БПЛА на подлете к столице. В то же время на 12 минут в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» ограничивали возможность взлета и посадки для воздушных судов.

