Россия и Украина обменялись телами погибших военных

2 октября РФ и Украина обменялись пленными бойцами по формуле 185 на 185. Тогда в Минобороны России уточнили, что процедура состоялась по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле. Российских граждан сначала направляют в Белоруссию для получения необходимой медицинской помощи, а затем возвращают в Москву, где они продолжают получать лечение.