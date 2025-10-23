Газета
Главная / Политика /

Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Обмен прошел по формуле «1000 на 31»
Ведомости

Россия передала Украине 1000 тел погибших бойцов, сообщил в Telegram-канале координационный штаб Украины по обращению с военнопленными. Идентифицировать их начнут в ближайшее время.

«Состоялся обмен 31 на 1000. России вернули 31 тело погибших», – рассказал РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

2 октября РФ и Украина обменялись пленными бойцами по формуле 185 на 185. Тогда в Минобороны России уточнили, что процедура состоялась по договоренностям, достигнутым 23 июля в Стамбуле. Российских граждан сначала направляют в Белоруссию для получения необходимой медицинской помощи, а затем возвращают в Москву, где они продолжают получать лечение.

