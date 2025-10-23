Газета
Главная / Политика /

Путин: в регионы с низкой рождаемостью направлены средства на целевые программы

Ведомости

В регионы, где рождаемость в 2023 г. была ниже средней, направлены дополнительные средства, заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

По его словам, деньги используются для реализации целевых программ в сфере демографии.

В ходе заседания Путин подчеркнул, что решение демографических проблем должно начинаться с каждой конкретной семьи отдельно. Он отметил, что в обществе широкий отклик находит возрождение подлинных семейных ценностей.

Путин также заявил, что совместными усилиями Россия должна прийти к такому положению, чтобы молодые люди имели искренние стремления «обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей». Он подчеркнул, что гражданам также важно быть уверенными в том, что государство в нужный момент окажет поддержку.

23 октября Путин проводит первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был создан указом главы государства в конце 2024 г.

