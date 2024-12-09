Путин создал Совет по реализации демографической и семейной политики

Новый совет, в частности, будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства. Матвиенко должна в течение месяца представить Путину на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.