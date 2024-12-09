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Путин создал Совет по реализации демографической и семейной политики

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте по реализации демографической и семейной политики.

Председателем назначена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Этим же указом Путин упраздняет Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты детей. Также президент упразднил ряд указов, которые отвечали за деятельность предыдущего совета.

Новый совет, в частности, будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства. Матвиенко должна в течение месяца представить Путину на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

5 декабря Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 г. Он также отметил, что поддержка семьи, рождаемости является важнейшим направлением усилий государства, учитывая глобальный демографический кризис, под влияние которого попала и Россия.

12 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Изменения были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Поправки предполагают установление защиты от распространения идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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