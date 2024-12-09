Путин создал Совет по реализации демографической и семейной политики
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Совета при президенте по реализации демографической и семейной политики.
Председателем назначена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Этим же указом Путин упраздняет Совет при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты детей. Также президент упразднил ряд указов, которые отвечали за деятельность предыдущего совета.
Новый совет, в частности, будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства. Матвиенко должна в течение месяца представить Путину на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.
5 декабря Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 г. Он также отметил, что поддержка семьи, рождаемости является важнейшим направлением усилий государства, учитывая глобальный демографический кризис, под влияние которого попала и Россия.
12 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Изменения были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Поправки предполагают установление защиты от распространения идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.