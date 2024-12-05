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Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 году

Ведомости

Уже в 2025 г. необходимо создать условия для перелома демографической ситуации в России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Понимаю, что это очень сложная задача. И, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не все от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд», – подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что поддержка семьи, рождаемости является важнейшим направлением усилий государства, учитывая глобальный демографический кризис, под влияние которого попала и Россия.

В конце октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В список мер вошли шесть пунктов. В том числе ведомство рекомендует сосредоточиться на поддержке многодетных семей и повышении доходов семей с тремя и более детьми, а также расширить спектр мер (работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться только социальными мерами). В министерстве также считают, что нужно повышать эффективность поддержки в области решения демографических проблем, актуальных для субъекта.

12 ноября Госдума приняла закон о запрете пропаганды отказа от деторождения. Изменения были внесены в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Поправки предполагают установление защиты от распространения идеологии чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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