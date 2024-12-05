Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации в 2025 году

В конце октября «Ведомости» писали, что Минтруд обновил перечень рекомендаций по поддержке рождаемости в регионах России. В список мер вошли шесть пунктов. В том числе ведомство рекомендует сосредоточиться на поддержке многодетных семей и повышении доходов семей с тремя и более детьми, а также расширить спектр мер (работа по повышению рождаемости не должна ограничиваться только социальными мерами). В министерстве также считают, что нужно повышать эффективность поддержки в области решения демографических проблем, актуальных для субъекта.