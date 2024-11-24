Матвиенко выступила за «десятилетие семьи» для борьбы с демографическим кризисом

Для достижения результатов нужны вложения сил, ресурсов и время, которого «у нас не так много», добавила Матвиенко. По ее словам, в целый ряд нормативных правовых актов предстоит внести изменения, а с учетом важности для государства и общества преодоления демографического кризиса всем необходимым законам в Совете Федерации «будет открыта «зеленая улица».