Матвиенко выступила за «десятилетие семьи» для борьбы с демографическим кризисом
России для достижения желаемого результата в семейной политике и демографии нужно Десятилетие семьи, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в своем блоге на сайте верхней палаты парламента по случаю празднования Дня матери в России.
Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Это срок в масштабах исторического развития и демографических процессов небольшой, подчеркнула она.
«Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает», – сказала председатель Совфеда.
Для достижения результатов нужны вложения сил, ресурсов и время, которого «у нас не так много», добавила Матвиенко. По ее словам, в целый ряд нормативных правовых актов предстоит внести изменения, а с учетом важности для государства и общества преодоления демографического кризиса всем необходимым законам в Совете Федерации «будет открыта «зеленая улица».
С предыдущего Года семьи, напомнила Матвиенко, прошло 16 лет, реализация мер позволила предотвратить возникновение в стране демографического кризиса, но она не переломила ситуацию в демографии коренным образом. Председатель Совфеда указала, что на это повлияли не только «демографические ямы» прошлых лет, но и «определенная разрозненность действий».