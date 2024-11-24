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Матвиенко выступила за «десятилетие семьи» для борьбы с демографическим кризисом

Ведомости

России для достижения желаемого результата в семейной политике и демографии нужно Десятилетие семьи, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в своем блоге на сайте верхней палаты парламента по случаю празднования Дня матери в России.

Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин наметил желаемый результат в семейной политике на перспективу ближайших 12 лет. Это срок в масштабах исторического развития и демографических процессов небольшой, подчеркнула она. 

«Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает», – сказала председатель Совфеда.

Для достижения результатов нужны вложения сил, ресурсов и время, которого «у нас не так много», добавила Матвиенко. По ее словам, в целый ряд нормативных правовых актов предстоит внести изменения, а с учетом важности для государства и общества преодоления демографического кризиса всем необходимым законам в Совете Федерации «будет открыта «зеленая улица». 

С предыдущего Года семьи, напомнила Матвиенко, прошло 16 лет, реализация мер позволила предотвратить возникновение в стране демографического кризиса, но она не переломила ситуацию в демографии коренным образом. Председатель Совфеда указала, что на это повлияли не только «демографические ямы» прошлых лет, но и  «определенная разрозненность действий». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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