Министерства вписали «семью» в новые национальные проекты

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал о том, как семейная тема отражена в нацпроекте «Кадры». Его цель – снизить дефицит кадров на рынке труда за счет увеличения занятости. До конца 2028 г. российские центры занятости населения пройдут модернизацию и станут полноценными кадровыми центрами «Работа России» – до недавнего времени они воспринимались россиянами исключительно как места, где можно оформить выплаты, сказал Платыгин. Для того чтобы родители могли в комфортных условиях пообщаться с сотрудниками центров, в них появятся детские комнаты. Некоторые из них организованы таким образом, что маленькие дети смогут «примерить» на себя разные рабочие профессии под присмотром сотрудников центра занятости, сообщил Платыгин.