Министерства вписали «семью» в новые национальные проекты

Министерства вписали «семью» в новые национальные проектыЭту задачу президент поставил 30 октября, накануне заседания профильной комиссии Госсовета
Представители федеральных министерств отчитались о том, как тема семьи пронизывает национальные проекты, за реализацию которых ответственны ведомства. Такую задачу накануне поставил Владимир Путин. В итоге слово «семейноцентричность» фигурировало в названии каждого доклада, звучавшего на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Семья». Чаще всего чиновники рассказывали об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением были ведомства, которые курируют нацпроекты, сами по себе нацеленные на работу с семьями.
«[В нацпроекте «Эффективная транспортная система»] мы предусматриваем мероприятия, которые влияют на транспортную мобильность населения, в том числе в интересах семьи», – заявил директор департамента стратегического развития Минтранса Ренат Гайнетдинов. В своем докладе он рассказал о модернизации 77 аэродромов к 2030 г. и о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая сократит время в пути до 2 ч 15 мин. Но его прервал Андрей Никитин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» и губернатор Новгородской области.
Никитин обратил внимание Гайнетдинова на отсутствие полноценной придорожной и привокзальной инфраструктуры для семей с детьми, в том числе детских комнат, помещений для пеленания детей и т. д. «Я живу, так сказать, на трассе М-11. Пойдите найдите в тех [придорожных] туалетах, которые там стоят, возможность ребенка перепеленать, сменить ему памперсы», – посетовал он. Субъекты и организации, которые будут получать государственные деньги на реализацию нацпроекта «Эффективная транспортная система», должны иметь обязательство сформировать среду для семей с детьми, создавать для них доступную инфраструктуру, отметил Никитин.
Председатель комиссии также обратил внимание Гайнетдинова на отсутствие льгот на авиабилеты для детей 2–12 лет по стандартному тарифу, хотя они прописаны в Федеральных авиационных правилах. По данным полпредства Центрального федерального округа, авиакомпании просто отменили стандартные тарифы, сделав все тарифы специальными, чтобы не предоставлять 50%-ную скидку для детей, сказал Никитин. С такими действиями авиаперевозчиков, по его мнению, Минтранс должен своевременно бороться.
О том, как тема семьи раскрывается в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», рассказал статс-секретарь, заместитель министра строительства ЖКХ Юрий Муценек. Сразу пять федеральных проектов в нем по линии Минстроя направлены «на обеспечение граждан инфраструктурой нового качества и повышение благополучия семей», заявил чиновник. К 2030 г. семья из пяти человек должна будет получить дополнительную комнату, т. е. увеличить жилплощадь на 25 кв. м, сообщил он.
Никитин заметил, что застройщикам выгоднее застраивать окраины Москвы и Петербурга, чем возводить жилье в малых городах. «Как мы поддерживаем жилищное строительство [там]? Вот у мамы пятеро детей. Она говорит, что живет в двухкомнатной квартире. У них не строится нового жилья. Что делать?» – обратился он к представителю Минстроя.
Муценек ответил, что министерство прорабатывает тему поддержки строительства жилья в малых городах. В частности, она может быть предусмотрена в рамках комплексного развития территорий. Помимо этого Минстрой, Минфин и Центральный банк прорабатывают «дополнительные механизмы по формированию предложения» на жилищном рынке с учетом новой ключевой ставки, добавил он (25 октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. – «Ведомости»).
«Росмолодежь» собирается продвигать духовно-нравственные ценности и измерять долю молодых людей, поддерживающих их внутри нацпроекта «Молодежь и дети», рассказала начальник управления молодежных проектов и программ агентства Марта Демидова. Также в форумы «Росмолодежи» (в этом году запланировано 43 мероприятия) интегрируются треки, связанные с семейными ценностями, организуются семейные заезды, добавила она.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал о том, как семейная тема отражена в нацпроекте «Кадры». Его цель – снизить дефицит кадров на рынке труда за счет увеличения занятости. До конца 2028 г. российские центры занятости населения пройдут модернизацию и станут полноценными кадровыми центрами «Работа России» – до недавнего времени они воспринимались россиянами исключительно как места, где можно оформить выплаты, сказал Платыгин. Для того чтобы родители могли в комфортных условиях пообщаться с сотрудниками центров, в них появятся детские комнаты. Некоторые из них организованы таким образом, что маленькие дети смогут «примерить» на себя разные рабочие профессии под присмотром сотрудников центра занятости, сообщил Платыгин.
Услуги центра занятости теперь формируются по принципу жизненных ситуаций, например «мама в декрете», продолжил он. В этом случае женщинам будут предлагать как меры, связанные с профессиональным развитием или поиском работы, так и помощь в устройстве ребенка в детский сад, пояснил Платыгин. В этом году почти 20 000 россиянок, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, прошли образовательные курсы или получили новую профессию, чтобы продолжить свою карьеру, отчитался он.
«Перед молодыми людьми не должен стоять выбор: либо работа и достойный уровень жизни, либо семья. В новых нацпроектах, которые сейчас разрабатываются, должны быть отражены решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми. В том числе – семьи участников специальной операции», – резюмировал помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин. По его словам, задача Госсовета – вместе с правительством и регионами сделать так, чтобы эти решения принесли семьям «максимальную пользу».