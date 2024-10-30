Президент рассказал о новых нацпроектах в здравоохранении

Наращивание устойчивости и независимости российской системы здравоохранения – это вопрос национальной безопасности, отметил президент в своем выступлении. С 2025 г. в стране стартуют два новых национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», а также «Новые технологии сбережения здоровья». Эти проекты «отличает комплексный подход» и они «сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан страны», сказал Путин. Одной из главных целей на предстоящие годы он назвал повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет (эта задача должна быть выполнена к 2030 г. – «Ведомости»). При этом опережающими темпами продолжительность жизни должна расти в тех регионах и в тех группах населения, где этот показатель отстает от средних по стране, мужчины пока живут меньше, чем женщины, обратил внимание президент. Он добавил, что задача не просто в повышении продолжительности жизни, а в том, чтобы у человека, несмотря на солидный возраст, были внутренние возможности и желание продолжать трудиться, посвящать свободное время семье, путешествиям, участию в общественных инициативах.