Президент рассказал о новых нацпроектах в здравоохранении

Президент рассказал о новых нацпроектах в здравоохраненииОн также назвал сроки внедрения более справедливой системы оплаты труда медиков
В 2025 г. в ряде пилотных регионов протестируют новую, более справедливую систему оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, это коснется и медицинских работников, заявил президент Владимир Путин перед началом пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2024». По его словам, в начале 2027 г. эта модель может быть применена уже по всей стране.
Зарплаты медработников привязаны к средней заработной плате в регионах, в зависимости от региона «этот уровень разный и нередко значительно отличается даже в соседних субъектах», констатировал президент. «Такого разброса в зарплатах медиков, учителей, других специалистов, конечно, не должно быть», – заявил глава государства. Подробностей о новой системе оплаты труда и о том, в каких регионах будет запущен пилотный проект, он не привел.
В середине февраля Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий заявил, что с 1 апреля российские регионы должны повысить до 50% окладную часть зарплаты всех медицинских работников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Кроме того, глава государства пообещал повысить ежемесячные выплаты для медработников первичного звена.
Наращивание устойчивости и независимости российской системы здравоохранения – это вопрос национальной безопасности, отметил президент в своем выступлении. С 2025 г. в стране стартуют два новых национальных проекта: «Продолжительная и активная жизнь», а также «Новые технологии сбережения здоровья». Эти проекты «отличает комплексный подход» и они «сконцентрированы на человеке, на создании условий для повышения благополучия и качества жизни граждан страны», сказал Путин. Одной из главных целей на предстоящие годы он назвал повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет (эта задача должна быть выполнена к 2030 г. – «Ведомости»). При этом опережающими темпами продолжительность жизни должна расти в тех регионах и в тех группах населения, где этот показатель отстает от средних по стране, мужчины пока живут меньше, чем женщины, обратил внимание президент. Он добавил, что задача не просто в повышении продолжительности жизни, а в том, чтобы у человека, несмотря на солидный возраст, были внутренние возможности и желание продолжать трудиться, посвящать свободное время семье, путешествиям, участию в общественных инициативах.
Тема семьи должна пронизывать все национальные проекты, и правительству нужно учитывать это при их доработке. За последние годы много сделано для охраны материнства и детства: создана система современных перинатальных центров из 175 учреждений по стране, выстроена эффективная система маршрутизации пациентов, будет создано боле 360 женских консультаций. В России также регистрируется минимальная в истории младенческая смертность – четыре случая на 1000 родившихся живыми, напомнил Путин.
В предстоящие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение медучреждений планируется выделить более 1 трлн руб. с особым вниманием к улучшению первичной помощи. «Модернизация первичного звена [здравоохранения] уже затронула каждое третье медицинское учреждение в стране», – добавил он.
Весомые усилия будут направлены на борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом C, добавил президент. В профильном нацпроекте предусмотрено и внедрение инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). «У нас немало наработок в этой области», – сказал глава государства. Например, в Москве апробируется перспективная цифровая платформа, где с помощью ИИ обрабатываются большие данные о проведенных исследованиях.
«Я был на одной из таких площадок. Очевидным является тот факт, что он [ИИ] очень помогает [врачам в постановке диагноза], но только помогает. А главное, конечно, – за доктором, за врачом», – поделился впечатлением президент. По его мнению, в будущем вся национальная система охраны здоровья граждан должна быть выстроена на принципе, основанном на анализе при помощи ИИ состояния здоровья человека и всех доступных исследований.
Еще одним приоритетом нацпроектов, продолжил Путин, будет поддержка медицинской науки и технологий, в том числе исследований в области долголетия. Кроме этого будет расширяться инфраструктура ядерной медицины, которая открывает перспективы для более точной диагностики.
Необходимо настойчиво и последовательно формировать у граждан стремление заниматься спортом, заботиться о своем здоровье, проходить плановые обследования, добавил президент. Со следующего года будут установлены налоговые вычеты для тех, кто проходит плановую диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. «Но здесь надо очень внимательно следить, чтобы справки о диспансеризации не покупали за три копейки и удостоверения о сдаче норм ГТО тоже не давали по знакомству», – предупредил он.
В нацпроекте «Новые технологии сбережения здоровья» теме кадров будет посвящен отдельный федеральный проект, отметила после выступления президента вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, до прошлого года число врачей неуклонно сокращалось. После реализации комплекса мер на федеральном уровне и в отдельных регионах по итогам 2023 г. впервые за пять лет это снижение удалось остановить, а также увеличить количество врачей на 7500 человек без учета новых территорий, отметила Голикова. В Госдуме, напротив, в мае отмечали острый кадровый дефицит медицинских работников. Спикер нижней палаты говорил, что на сферу здравоохранения выделяются значительные средства, но в больницах «работать некому».