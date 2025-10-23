Газета
Главная / Политика /

Daily Mail: заключенные издеваются над Саркози в тюрьме и не дают ему уснуть

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози, находящийся в заключении, терпит насмешки со стороны сокамерников. Из-за издевательств и криков он не может уснуть ночью, пишет газета Daily Mail.

«Экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», – говорится в публикации.

По данным издания, после такого случая в соседнюю с Саркози камеру были отправлены двое сотрудников полиции для уточнения обстоятельств.

Фото.

Как экс-президента Франции Николя Саркози провожали в тюрьму

Политика / Фото

21 октября Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте. Он покинул дом, держа за руку свою супругу Карлу Бруни. Толпа сторонников скандировала его имя и пела французский национальный гимн «Марсельеза». Сев в машину, экс-президент опубликовал в X сообщение, в котором заявил, что стал жертвой мести и ненависти.

25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. При этом с него были сняты обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании.

