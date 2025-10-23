Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за последние четыре часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 23 октября перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 12:00 по 16:00 мск, сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, все аппараты были самолетного типа, 14 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще один – над Брянской областью.
23 октября Минобороны отчиталось об уничтожении 32 украинских дронов в утренние часы – с 8:00 до 12:00. Большинство из них – 17 – были сбиты в небе над Калужской областью.