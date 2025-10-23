Газета
Политика

Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества (РГО).

Выступая перед участниками съезда, глава государства напомнил, что именно Шойгу стоял у истоков возрождения общества, а его кандидатуру предложил ученый совет.

«Как известно, агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги в возрождении Русского географического общества», – сказал президент с улыбкой.

Перед этим Путин предложил объявить 2027 г. в России Годом географии. По его словам, это позволит подчеркнуть вклад российских ученых разных эпох в укрепление государства и значение географической науки. Он добавил, что главным событием года может стать закрепление новых карт страны, подчеркнув важность географических исследований для развития и укрепления России.

