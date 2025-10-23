Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО

Перед этим Путин предложил объявить 2027 г. в России Годом географии. По его словам, это позволит подчеркнуть вклад российских ученых разных эпох в укрепление государства и значение географической науки. Он добавил, что главным событием года может стать закрепление новых карт страны, подчеркнув важность географических исследований для развития и укрепления России.