Медведев заявил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции

18 сентября Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. По словам Путина, введено уже много мер в этой области и сейчас необходимо обеспечить их исполнение. При этом проблемы важно решать, так как для населения они носят чувствительный характер.