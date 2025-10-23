Газета
Политика

Медведев заявил о передаче МВД полномочий в сфере внешней трудовой миграции

Ведомости

Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут МВД от других федеральных органов исполнительной власти. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании ведомства. Запись опубликована на его странице в Max.

Он отметил, что, согласно поручениям президент РФ Владимира Путина, ключевая роль в сфере трудовой миграции теперь возложена на МВД. Ведомство будет выступать основным органом, ответственным за выработку и реализацию государственной миграционной политики, добавил Медведев.

18 сентября Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. По словам Путина, введено уже много мер в этой области и сейчас необходимо обеспечить их исполнение. При этом проблемы важно решать, так как для населения они носят чувствительный характер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 7 сентября говорил, что регионам требуется больше полномочий для регулирования вопросов трудовой миграции. «Есть вопросы, связанные с трудовой миграцией. Она должна регулироваться другими нормами. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов. Когда мигрант, не зная языка, становится таксистом или работает в медицине, это недопустимо», – подчеркнул он.

