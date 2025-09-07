Володин предложил дать регионам новые права для регулирования трудовой миграции

В июле »Ведомости» писали, что к концу первого полугодия 2025 г. в России действовала 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. В конце июня 2024 г. таких разрешений было 129 000. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 – за тот же период.