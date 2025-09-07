Володин предложил дать регионам новые права для регулирования трудовой миграции
Регионам требуется больше полномочий для регулирования вопросов трудовой миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на наработки, относящиеся к миграционной политике. По его словам, из 21 федерального закона, принятого за 2025 и 2024 гг., 17 были инициированы депутатами. Прежде всего речь об инициативах, связанных с борьбой с незаконной миграцией. По словам Володина, все мигранты должны уважать законы России, ее традиции и историю, знать русский язык.
«Есть вопросы, связанные с трудовой миграцией. Она должна регулироваться другими нормами. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов. Когда мигрант, не зная языка, становится таксистом или работает в медицине, это недопустимо», – подчеркнул Володин.
3 сентября в Главном управлении по вопросам миграции ГУ МВД напомнили, что работодатели, привлекающие иностранных граждан, обязаны заключить с ними трудовой или гражданско-правовой договор и в течение трех дней уведомить об этом территориальный орган министерства.
В июле »Ведомости» писали, что к концу первого полугодия 2025 г. в России действовала 171 000 разрешений на работу для мигрантов из дальнего зарубежья. В конце июня 2024 г. таких разрешений было 129 000. Число заключенных трудовых договоров с такими работниками увеличилось на 64% – с 43 000 до 71 000 – за тот же период.