Захарова поинтересовалась, какую сумму США направили Киеву в пересчете на еду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, сколько Вашингтон направил средств президенту Украины Владимиру Зеленскому в пересчете на «коробки с питанием». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Так она ответила на публикацию Telegram-канала RT о том, что американские федеральные служащие США, потерявшие работу на фоне шатдауна, выстраиваются в очередь за бесплатной едой.
11 сентября палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, который предполагает, что Вашингтон направит $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности.
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии.