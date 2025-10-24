Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова поинтересовалась, какую сумму США направили Киеву в пересчете на еду

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, сколько Вашингтон направил средств президенту Украины Владимиру Зеленскому в пересчете на «коробки с питанием». Об этом она написала в своем Telegram-канале. 

Так она ответила на публикацию Telegram-канала RT о том, что американские федеральные служащие США, потерявшие работу на фоне шатдауна, выстраиваются в очередь за бесплатной едой. 

11 сентября палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, который предполагает, что Вашингтон направит $400 млн на инициативу Пентагона по оказанию помощи Украине в области безопасности. 

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте