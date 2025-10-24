Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 111 беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 111 БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 34 единицы – было сбито над территорией Ростовской области. Еще 25 БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской области, 11 – в Калужской, 10 – в Новгородской.

По семь беспилотников было нейтрализовано в Белгородской области и в Крыму. Пять воздушных целей было поражено в Тульской области, четыре – в Краснодарском крае. По два беспилотника было уничтожено в Волгоградской и Орловской областях и по одному – в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над Азовским морем.

Ранним утром дрон влетел в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадали пять человек, включая ребенка. 70 человек самостоятельно эвакуировались.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево») и Волгограда. Мера все еще действует в воздушной гавани Калуги.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте