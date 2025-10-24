Силы ПВО сбили 111 беспилотников над регионами России

По семь беспилотников было нейтрализовано в Белгородской области и в Крыму. Пять воздушных целей было поражено в Тульской области, четыре – в Краснодарском крае. По два беспилотника было уничтожено в Волгоградской и Орловской областях и по одному – в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над Азовским морем.