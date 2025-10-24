Силы ПВО сбили 111 беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 111 БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 34 единицы – было сбито над территорией Ростовской области. Еще 25 БПЛА российские военные ликвидировали в Брянской области, 11 – в Калужской, 10 – в Новгородской.
По семь беспилотников было нейтрализовано в Белгородской области и в Крыму. Пять воздушных целей было поражено в Тульской области, четыре – в Краснодарском крае. По два беспилотника было уничтожено в Волгоградской и Орловской областях и по одному – в Липецкой и Тверской областях, Московском регионе и над Азовским морем.
Ранним утром дрон влетел в квартиру на 14-м этаже дома в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пострадали пять человек, включая ребенка. 70 человек самостоятельно эвакуировались.
Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево») и Волгограда. Мера все еще действует в воздушной гавани Калуги.