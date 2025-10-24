Что известно об атаке дрона на жилой дом в Красногорске

По словам Воробьева, инцидент произошел примерно в 04:30 мск. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало о двух пострадавших, 70 человек эвакуировались самостоятельно. Глава региона уточнил, что ранены пять человек, включая ребенка. Четверо из них оперативно доставлены в больницы.