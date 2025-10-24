Что известно об атаке дрона на жилой дом в Красногорске

Что известно об атаке дрона на жилой дом в КрасногорскеБеспилотник залетел в квартиру на 14 этаже, ранены пять человек
Ранним утром 24 октября в доме в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске произошел взрыв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в квартиру на 14 этаже залетел украинский дрон.
По словам Воробьева, инцидент произошел примерно в 04:30 мск. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало о двух пострадавших, 70 человек эвакуировались самостоятельно. Глава региона уточнил, что ранены пять человек, включая ребенка. Четверо из них оперативно доставлены в больницы.
Трое пострадавших взрослых были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Ребенка доставили в Центр им. Рошаля. У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка – вывих колена и легкие травмы голени.
На место происшествия прибыл глава городского округа. Работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранители. «РИА Новости» сообщало о возгорании, которое уже ликвидировано.
Воробьев пообещал, что пострадавшие и их семьи получат всю необходимую поддержку.
Telegram-канал Shot писал, что часть стены дома была «вырвана» взрывной волной и как минимум в пяти квартирах выбиты стекла.