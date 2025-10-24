Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Что известно об атаке дрона на жилой дом в Красногорске

Беспилотник залетел в квартиру на 14 этаже, ранены пять человек
Инна Шульгина
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Ранним утром 24 октября в доме в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в Красногорске произошел взрыв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в квартиру на 14 этаже залетел украинский дрон.

По словам Воробьева, инцидент произошел примерно в 04:30 мск. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало о двух пострадавших, 70 человек эвакуировались самостоятельно. Глава региона уточнил, что ранены пять человек, включая ребенка. Четверо из них оперативно доставлены в больницы.

Трое пострадавших взрослых были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1. Ребенка доставили в Центр им. Рошаля. У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка – вывих колена и легкие травмы голени.

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

На место происшествия прибыл глава городского округа. Работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранители. «РИА Новости» сообщало о возгорании, которое уже ликвидировано.

Воробьев пообещал, что пострадавшие и их семьи получат всю необходимую поддержку.

Telegram-канал Shot писал, что часть стены дома была «вырвана» взрывной волной и как минимум в пяти квартирах выбиты стекла.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте