ЦИК обратится в Генпрокуратуру из-за указа главы Запорожья Балицкого
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена направить в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении от должности председателя региональной комиссии Галины Катющенко. Об этом сообщила глава Элла Памфилова.
В сообщении говорится, что документ будет оспорен в силу его административно-правовой несостоятельности. По мнению Памфиловой, данный указ демонстрирует пренебрежение Балицкого федеральным законодательством, поскольку такие решения находятся вне компетенции губернатора.
«Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной, фактически, на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии. Именно так ЦИК России расценивает его попытку незаконно сместить с должности <...> Катющенко», – говорится в сообщении ЦИК.
Памфилова напомнила об инциденте, когда пришлось заставить Балицкого выплатить многомесячные долги по зарплате сотрудникам ЦИК, а также предотвратить с помощью Генпрокуратуры попытку выселения облизбиркома.
24 октября «Ведомости» писали про инициативу Балицкого о праве главы субъекта и регионального парламента распускать областную избирательную комиссию. По мнению опрошенных юристов, она противоречит федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».