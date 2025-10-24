Газета
Главная / Политика /

Бывшему премьеру Грузии Гарибашвили предъявлено обвинение в отмывании денег

Ведомости

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили в легализации незаконных доходов в крупном размере. Об этом сообщил генпрокурор Грузии Георгий Гварамадзе, передает Sputnik.Грузия.

Сообщается, что ведомство обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога в размере 1 млн лари (около 30 млн руб.).

В апреле Гарибашвили указал на непрекращающиеся спекуляции в связи с его будущей политической деятельностью. Тогда он сказал, что принял решение уйти из политики.

С февраля 2021 г. до января 2024 г. Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии. Эту же должность он занимал в 2013–2015 гг., совмещая ее с председательством в партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В 2019–2021 г. Гарибашвили был министром обороны Грузии.

