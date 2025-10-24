Бывшему премьеру Грузии Гарибашвили предъявлено обвинение в отмывании денег

С февраля 2021 г. до января 2024 г. Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии. Эту же должность он занимал в 2013–2015 гг., совмещая ее с председательством в партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». В 2019–2021 г. Гарибашвили был министром обороны Грузии.