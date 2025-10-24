Белоусов проинспектировал робоплатформу для доставки дронов в боевой зоне

Платформа разработана специалистами «Южной» группировки войск. Она способна нести на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Платформа может передвигаться самостоятельно на несколько километров. Министру обороны рассказали, что на ней расположены стационарные зарядные устройства для беспилотников, которые увеличивают автономность комплекса.