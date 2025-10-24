Белоусов проинспектировал робоплатформу для доставки дронов в боевой зоне
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал наземную робототехническую платформу для доставки дронов. Об этом сообщили в Минобороны.
Платформа разработана специалистами «Южной» группировки войск. Она способна нести на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотник. Платформа может передвигаться самостоятельно на несколько километров. Министру обороны рассказали, что на ней расположены стационарные зарядные устройства для беспилотников, которые увеличивают автономность комплекса.
Белоусов в ходе визита проверил работу всей «Южной» группировки войск, заслушал доклады офицеров. Он поздравил и поблагодарил военных за мужество, проявленное при взятии под контроль Дроновки в ДНР. В конце визита Белоусов вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.
Кроме того, в ходе визита министра обороны командующий «Южной» группировкой генерал-полковник Александр Санчик рассказал, что в подразделения группировки поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалистами ремонтных подразделений изготавливаются самоходные транспортеры переднего края.