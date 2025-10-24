Вэнс раскритиковал голосование в Израиле по аннексии Западного берега
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал решение израильского парламента (кнессет) поддержать аннексию Западного берега Иордана очень глупым политическим трюком. Он подчеркнул растущие разногласия между администрацией Дональда Трампа и крайне правыми союзниками премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Financial Times.
Вэнс заявил, что предварительное голосование, состоявшееся 22 октября, он «лично воспринял как оскорбление». Политик отметил, что США не изменят свою позицию и не поддержат аннексию палестинских территорий.
«Израиль не собирается аннексировать Западный берег реки Иордан. Это останется нашей политикой, и если люди хотят проголосовать символически, они могут это сделать, но мы, конечно, были не в восторге от этого», – сказал Вэнс.
Позднее Трамп подтвердил слова вице-президента, заявив на пресс-конференции в Белом доме: «Не беспокойтесь о Западном береге. Израиль ничего не собирается делать с ним».
Голосование в израильском кнессете, поддержанное членами ультранационалистических партий Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, вызвало резкую реакцию со стороны США и арабских союзников, пишет FT. Палестинские представители вновь подчеркнули, что Западный берег остается «сердцем будущего палестинского государства», тогда как Израиль удерживает контроль над этой территорией уже более полувека.
22 октября Вэнс и Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Лидеры обсудили выполнение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, достигнутого при посредничестве США, и пути послевоенного восстановления региона.