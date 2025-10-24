Путин поговорил по телефону с Алиевым

9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале встречи российский лидер заявил, что Москва оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г. Путин подтвердил, что причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник.