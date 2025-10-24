Газета
Политика

Путин поговорил по телефону с Алиевым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил Кремль.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы повестки дня в продолжение темы встречи, которая прошла в Душанбе. Путин и Алиев подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере.

Кроме того, в ходе разговора главы государств затронули некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Эксперт оценил, приведет ли встреча Путина с Алиевым к разрядке отношений с Баку

Политика / Международные отношения

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга анонсировал международный телефонный разговор российского президента во второй половине дня.

Песков также рассказал, что российский лидер 24 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции.

По случаю Дня таможенника Путин примет с докладом главу таможенной службы Валерия Пикалева. По словам Пескова, ведомство важно с точки зрения наполнения бюджета. Именно об этом пойдет речь в ходе встречи Путина и Пикалева, добавил пресс-секретарь главы государства.

9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале встречи российский лидер заявил, что Москва оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г. Путин подтвердил, что причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник.

Российский лидер при этом указал, что две ракеты ПВО России не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Москва выплатит компенсацию жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват, объявил Путин.

