Эксперт оценил, приведет ли встреча Путина с Алиевым к разрядке отношений с Баку
Реальным индикатором состояния отношений России и Азербайджана станет то, как будет дальше развиваться ситуация вокруг задержанных россиян, «Sputnik Азербайджан» и прекратившего свою работу Русского дома в Баку. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев по итогам первой за год встречи президентов России и Азербайджана в Душанбе.
Он отметил, что Москва не первый раз признает свою ответственность в крушении самолета Embraer E190 авиакомпании AZAL. Теперь самый главный вопрос заключается в том, удовлетворят ли Баку слова с упоминанием компенсаций и о правовой оценке действиям причастных, заключил эксперт.
9 октября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры в Таджикистане. В рамках встречи российский лидер рассказал, что в день крушения самолета AZAL Россия «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу. По словам Путина, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили напрямую самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Президент предположил, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами, а их обломками.
Кроме того, по словам российского лидера, Москва выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZAL.
Самолет AZAL потерпел крушение 25 декабря 2024 г. На борту было пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев заявлял о внешнем воздействии на самолет во время нахождения в небе России. По его словам, это привело к потере управления. Согласно предварительному отчету по расследованию крушения, при выполнении рейса были зафиксированы два звуковых удара, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.
Тем не менее, отношения Москвы и Баку обострились летом 2025 г. в связи с задержанием представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан резко отреагировал на произошедшее – силовики задержали в стране ряд граждан РФ, а также отменили мероприятия, связанные с Россией.