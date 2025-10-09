Алиев поблагодарил Путина за информацию о причинах крушения самолета AZAL
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину за предоставленную информацию о причинах крушения самолета AZAL. Об этом он сообщил в ходе переговоров в Таджикистане.
Алиев также добавил, что Москва и Баку находятся в контакте в вопросе расследования причин катастрофы.
Президент РФ рассказал, что в день крушения Россия «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли ее границу. По словам Путина, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили напрямую самолет AZAL, а взорвались в нескольких метрах. Президент предположил, что самолет был задет не поражающими боевыми элементами, а их обломками. Президент РФ также отметил, что экипаж самолета AZAL получил предложение о посадке в Махачкале, но решил направиться в аэропорт базирования.
Кроме того, по словам российского лидера, Москва выплатит компенсацию жертвам крушения самолета AZAL.
Самолет Azal потерпел крушение 25 декабря 2024 г. На борту было пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев заявлял о внешнем воздействии на самолет во время нахождения в небе России. По его словам, это привело к потере управления. Согласно предварительному отчету по расследованию крушения, при выполнении рейса были зафиксированы два звуковых удара, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.