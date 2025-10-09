Алиев поблагодарил Путина за информацию о причинах крушения самолета AZAL

Самолет Azal потерпел крушение 25 декабря 2024 г. На борту было пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев заявлял о внешнем воздействии на самолет во время нахождения в небе России. По его словам, это привело к потере управления. Согласно предварительному отчету по расследованию крушения, при выполнении рейса были зафиксированы два звуковых удара, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.