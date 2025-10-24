Кремль считает переговорную паузу с Украиной слишком затянувшейся

Третий и пока последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.