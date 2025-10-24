Газета
Главная / Политика /

Кремль считает переговорную паузу с Украиной слишком затянувшейся

Она возникла по вине Киева, отметил Песков
Ведомости

В Кремле считают, что сложившаяся переговорная пауза с Украиной слишком затянулась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пауза возникла из-за нежелания Киева продолжать переговорный процесс.

«Это нежелание всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами», – добавил он.

Третий и пока последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие лидеры Евросоюза призвали остановить конфликт на Украине на нынешней линии фронта. В заявлении говорится, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для российско-украинских переговоров.

