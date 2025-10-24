Песков: высокий уровень доверия Путину и армии отражает консолидацию общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высокие показатели доверия президенту РФ Владимиру Путину и Вооруженным силам свидетельствуют о консолидации общества вокруг руководства страны и армии.
Комментируя данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 77,8% россиян доверяют президенту, а 80% – армии, Песков отметил, что эти показатели измеряются отдельно, но оба остаются стабильно высокими.
«Это самостоятельные показатели, которые самостоятельно меряются. И они действительно сейчас очень высокие. Консолидация общества вокруг президента и Вооруженных сил, выполняющих задачи в рамках СВО, – это такие говорящие показатели», – сказал Песков.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). Положительно работу президента оценили 79% респондентов, еще 10% склонились к тому, что глава государства работает скорее плохо, чем хорошо, и 12% затруднились ответить на вопрос. В доверии к Путину признались 77% участников опроса.