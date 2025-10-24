WP: влияние Трампа на «Альтернативу для Германии» усиливается

Как сообщает The Washington Post, местное отделение АдГ в федеральной земле Рейнланд-Пфальц предложило сделать Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм – региона, откуда в 1885 г. в США эмигрировал его дед Фридрих Трамп. Хотя инициатива вряд ли будет поддержана местным советом, этот шаг стал очередным проявлением симпатии партии к американскому лидеру.