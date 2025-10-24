WP: влияние Трампа на «Альтернативу для Германии» усиливается
Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать заметное влияние на немецкую ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Как сообщает The Washington Post, местное отделение АдГ в федеральной земле Рейнланд-Пфальц предложило сделать Трампа почетным гражданином округа Бад-Дюркхайм – региона, откуда в 1885 г. в США эмигрировал его дед Фридрих Трамп. Хотя инициатива вряд ли будет поддержана местным советом, этот шаг стал очередным проявлением симпатии партии к американскому лидеру.
По словам эксперта по ультраправому популизму Йоханнеса Хиллье, «вторая администрация Трампа сделала американскую политику гораздо ближе к идеям АдГ».
Идеологическое сходство проявляется и в стратегии: просочившийся в сеть внутренний документ партии, опубликованный Politico, показал намерение АдГ «ослабить политический центр Германии» и развязать «культурную войну» по примеру США.
Недавние контакты между представителями партии и американской администрацией также усилили ощущение сближения. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что политическая изоляция АдГ в Германии «недемократична», и призвал к диалогу. Позже он встретился с сопредседателем партии Алис Вайдель.
По оценке аналитиков, АдГ стремится повторить модель Трампа – объединяя электорат вокруг идей антисистемного протеста, жесткой миграционной политики и критики либеральных элит.