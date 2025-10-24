Путин обсудил с Совбезом совершенствование мер борьбы с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин обсудил на Совете безопасности совершенствование и усиление мер борьбы с терроризмом, сообщил Кремль.
Российский лидер обозначил, что на повестке дня только один вопрос, к которому необходимо подойти с разных сторон. Первого с докладом он пригласил директора ФСБ Александра Бортникова.
Оперативное совещание проходит с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.
23 октября Путин подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Основными задачами комиссии указаны рассмотрение обращений компетентных органов иностранных государств и материалов, содержащих сведения о возможной причастности к террористической, экстремисткой или диверсионной деятельности. Она также займется проверкой оснований к причастности организации или физического лица к такой деятельности.