Путин обсудил с Совбезом совершенствование мер борьбы с терроризмом

23 октября Путин подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Основными задачами комиссии указаны рассмотрение обращений компетентных органов иностранных государств и материалов, содержащих сведения о возможной причастности к террористической, экстремисткой или диверсионной деятельности. Она также займется проверкой оснований к причастности организации или физического лица к такой деятельности.