Путин обсудил с Совбезом совершенствование мер борьбы с терроризмом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обсудил на Совете безопасности совершенствование и усиление мер борьбы с терроризмом, сообщил Кремль.

Российский лидер обозначил, что на повестке дня только один вопрос, к которому необходимо подойти с разных сторон. Первого с докладом он пригласил директора ФСБ Александра Бортникова.

Оперативное совещание проходит с постоянными членами Совбеза в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.

23 октября Путин подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Основными задачами комиссии указаны рассмотрение обращений компетентных органов иностранных государств и материалов, содержащих сведения о возможной причастности к террористической, экстремисткой или диверсионной деятельности. Она также займется проверкой оснований к причастности организации или физического лица к такой деятельности.

