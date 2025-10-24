В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня
В Китае учредили 25 октября Днем памяти освобождения Тайваня, сообщило агентство «Синьхуа».
Решение было принято на 18-й сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Согласно постановлению, 25 октября в стране должны проводиться различные памятные мероприятия.
Эта дата была выбрана потому, что 25 октября 1945 г. в Тайбэе состоялась церемония капитуляции японских войск, действовавших на Тайване. В материале говорится, что это ознаменовало его возвращение под суверенитет Китая. В решении комитета говорится, что «освобождение Тайваня является значимым достижением победы в войне против японских захватчиков, важным свидетельством восстановления китайским правительством суверенитета над Тайванем и важнейшим звеном в исторической и правовой цепочке статуса Тайваня как части Китая».
Пекин рассматривает Тайвань как свою территорию, однако тайваньское правительство считает, что остров является независимой от КНР территорией. В сентябре 2024 г. избранный президент Тайваня Лай Циндэ говорил, что если претензии Китая к Тайваню связаны с территориальной целостностью, власти КНР также должны вернуть земли, отданные России в XIX в.