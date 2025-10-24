В Китае учрежден День памяти освобождения Тайваня

Эта дата была выбрана потому, что 25 октября 1945 г. в Тайбэе состоялась церемония капитуляции японских войск, действовавших на Тайване. В материале говорится, что это ознаменовало его возвращение под суверенитет Китая. В решении комитета говорится, что «освобождение Тайваня является значимым достижением победы в войне против японских захватчиков, важным свидетельством восстановления китайским правительством суверенитета над Тайванем и важнейшим звеном в исторической и правовой цепочке статуса Тайваня как части Китая».