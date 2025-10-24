Газета
Политика

Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России

Ведомости

В период с 10:00 до 15:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По две единицы сбили над территориями Белгородской и Московской областей. Еще два дрона перехвачено над акваторией Азовского моря, уточнили в оборонном ведомстве.

За утро 24 октября уничтожены семь украинских беспилотников. Из них четыре дрона сбиты над Калужской областью, а три – над Московским регионом.

Минобороны сообщало, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 111 БПЛА самолетного типа над российскими регионами. Больше всего беспилотников – 34 единицы – было сбито над территорией Ростовской области.

