Bloomberg: Италия готовит новый пакет военной помощи Украине

По их словам, пакет может быть утвержден уже к концу года, в зависимости от парламентских процедур. С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. правительство Джорджи Мелони уже направило Киеву 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 млрд до 3 млрд евро. Италия также передала Украине две батареи ракетных комплексов SAMP/T.