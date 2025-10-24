Bloomberg: Италия готовит новый пакет военной помощи Украине
Италия разрабатывает 12-й пакет военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По их словам, пакет может быть утвержден уже к концу года, в зависимости от парламентских процедур. С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. правительство Джорджи Мелони уже направило Киеву 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 млрд до 3 млрд евро. Италия также передала Украине две батареи ракетных комплексов SAMP/T.
Детали поставок не раскрываются – информация засекречена в соответствии с итальянскими законами о государственной тайне.
Источники отметили, что подготовка нового пакета демонстрирует стремление Рима продолжать поддержку Киева, несмотря на ограниченные финансовые возможности страны и ослабление американской помощи Украине.
Кроме того, правительство обсуждает возможность задействования национальной оговорки о расходах на оборону после устранения избыточного дефицита бюджета – это позволит увеличить финансирование в рамках правил ЕС.
Италия также готовится присоединиться к инициативе НАТО по закупке американского вооружения, включая системы Patriot, за счет европейских средств. Размер взноса Рима пока не определен.
Как отмечает Bloomberg, европейские союзники ищут новые источники поддержки Украины после того, как Вашингтон объявил, что больше не будет оплачивать поставки оружия Киеву. Решение о возможном использовании замороженных российских активов для финансирования помощи отложено до декабрьского саммита ЕС.
2 октября Politico писало, что Германия, Франция и Италия настаивают на том, чтобы США и Япония начали использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.