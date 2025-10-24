Захарова обвинила Запад в подготовке кампании по срыву саммита РФ-США
Запад запустил информационную кампанию по срыву российско-американского саммита в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Глобального форума молодых дипломатов.
По ее словам, в последние дни страны Запада проводили информационную атаку с участием искусственного интеллекта, СМИ и корреспондентов в связи с планировавшимися переговорами РФ и США В Венгрии.
Захарова отметила, что была запущена такая информационная кампания, которая формировала у мировой общественности ощущение того, что все идет якобы к отмене саммита.
«Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что-то должно с ними произойти, и это массово окутало всю планету», – пояснила дипломат (цитата по ТАСС).
22 октября президент США Дональд Трамп отметил готовящуюся встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии. Он объяснил это тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. При этом американский лидер допустил проведение саммита с Путиным в будущем.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит Путина и Трампа еще возможен. Он отметил, что президенты РФ и США не хотят «собираться только ради самой встречи», поэтому работа должна быть проделана на уровне МИД РФ и госдепартамента США.