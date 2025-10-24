Газета
Главная / Политика /

Глава Пентагона: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

Ведомости

Вооруженные силы США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х.

Он заявил, что судно, по данным разведки США, участвовало в незаконной контрабанде наркотиков и проходило по известному маршруту перевозки незаконных веществ. Атаку производили в международных водах. В результате погибли шесть человек, находившихся на борту судна. Ни один военнослужащий США не пострадал, сообщил Хегсет.

Он написал, что со всеми, кто занимается контрабандой наркотиков, США будут обращаться так же, как с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка).

«Днем и ночью мы будем отслеживать ваши сети», – добавил он.

17 октября Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что военные США ударили по судну в Карибском море, которое предположительно перевозило наркотики. Отмечается, что, вероятно, это первый подобный случай, когда среди членов экипажа были выжившие. По данным агентства, неизвестно, оказали ли военные США помощь выжившим и находятся ли они сейчас под стражей у американских военных, возможно, в качестве военнопленных.

