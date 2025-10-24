Глава Пентагона: США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море

17 октября Reuters со ссылкой на американского чиновника писал, что военные США ударили по судну в Карибском море, которое предположительно перевозило наркотики. Отмечается, что, вероятно, это первый подобный случай, когда среди членов экипажа были выжившие. По данным агентства, неизвестно, оказали ли военные США помощь выжившим и находятся ли они сейчас под стражей у американских военных, возможно, в качестве военнопленных.