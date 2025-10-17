Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США атаковали судно с наркотиками в Карибском море

Ведомости

Вооруженные силы США ударили по судну в Карибском море, которое предположительно перевозило наркотики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Отмечается, что, вероятно, это первый подобный случай, когда среди членов экипажа были выжившие. По данным агентства, неизвестно, оказали ли военные США помощь выжившим и находятся ли они сейчас под стражей у американских военных, возможно, в качестве военнопленных.

14 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал минобороны нанести удар по судну у берегов Венесуэлы. По его словам, оно было связано с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности United States Southern Command (USSOUTHCOM) – боевого командования оборонного ведомства в Дорале (штат Флорида).

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что военные США уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря.

В конце августа Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. По данным издания, Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте