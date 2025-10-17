США атаковали судно с наркотиками в Карибском море
Вооруженные силы США ударили по судну в Карибском море, которое предположительно перевозило наркотики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что, вероятно, это первый подобный случай, когда среди членов экипажа были выжившие. По данным агентства, неизвестно, оказали ли военные США помощь выжившим и находятся ли они сейчас под стражей у американских военных, возможно, в качестве военнопленных.
14 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал минобороны нанести удар по судну у берегов Венесуэлы. По его словам, оно было связано с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности United States Southern Command (USSOUTHCOM) – боевого командования оборонного ведомства в Дорале (штат Флорида).
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что военные США уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря.
В конце августа Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. По данным издания, Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы.