США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп приказал минобороны нанести удар по судну у берегов Венесуэлы. Оно было связано с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности United States Southern Command (USSOUTHCOM) – боевого командования оборонного ведомства в Дорале (штат Флорида). Об этом рассказал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что связь судна с наркоторговлей подтвердила разведка США.  

Минобороны США атаковало судно в международных водах, добавил Трамп. По его информации, в результате погибли шесть мужчин, которые находились на борту корабля.

2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря.

В конце августа Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы, писало издание.

