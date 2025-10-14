США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп приказал минобороны нанести удар по судну у берегов Венесуэлы. Оно было связано с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности United States Southern Command (USSOUTHCOM) – боевого командования оборонного ведомства в Дорале (штат Флорида). Об этом рассказал американский лидер в соцсети Truth Social.
Он подчеркнул, что связь судна с наркоторговлей подтвердила разведка США.
Минобороны США атаковало судно в международных водах, добавил Трамп. По его информации, в результате погибли шесть мужчин, которые находились на борту корабля.
2 сентября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские военные уничтожили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики, в южной части Карибского моря.
В конце августа Axios писало, что борьба США с наркотрафиком из Венесуэлы может быть лишь предлогом для смены режима в стране. Трамп приказал отправить семь военных кораблей с 4500 военнослужащими к берегам Венесуэлы, писало издание.