Главная / Политика /

Социалисты во Франции пригрозили вновь отправить правительство в отставку

Ведомости

Социалистическая партия Франции заявила, что готова отправить правительство в отставку уже на следующей неделе, если в бюджете на 2026 г. не будет предусмотрено значительного повышения налогов. Об этом сообщил лидер партии Оливье Фор, передает Bloomberg.

Левоцентристы требуют включить в проект бюджета дополнительные 15–20 млрд евро за счет повышения налогов. Без их поддержки правительство премьер-министра Себастьяна Лекорню рискует быть отправленным в отставку в результате вотума недоверия в национальной ассамблее.

Позиция социалистов ставит кабинет Лекорню в крайне уязвимое положение: отставка премьер-министра, назначенного менее месяца назад, почти наверняка приведет к досрочным парламентским выборам, на которых социалисты, согласно опросам, могут потерпеть поражение.

Себастьен Лекорню становится премьером Франции

Политика / Международные новости

Партия настаивает на восстановлении налога на богатство, чтобы избежать запланированного сокращения расходов.

Правительство Лекорню 16 октября выдержало вотумы недоверия и от крайне левых, и от крайне правых в парламенте и может считаться сформированным.

Президент Эммануэль Макрон повторно назначил Лекорню премьером 10 октября. До этого, 6 октября, он сам отказался от поста премьера. В случае вынесения ему вотума недоверия президенту пришлось бы распускать парламент – этим он сам пригрозил 14 октября. Первая заявка о вотуме недоверия в национальном собрании от крайне левой «Непокоренной Франции» (78 мест, ядро левой коалиции «Новый народный фронт») Жан-Люка Меланшона смогла собрать 271 депутатский голос из 577 при необходимых для прохождения вотума 289.

