Социалисты во Франции пригрозили вновь отправить правительство в отставку

Президент Эммануэль Макрон повторно назначил Лекорню премьером 10 октября. До этого, 6 октября, он сам отказался от поста премьера. В случае вынесения ему вотума недоверия президенту пришлось бы распускать парламент – этим он сам пригрозил 14 октября. Первая заявка о вотуме недоверия в национальном собрании от крайне левой «Непокоренной Франции» (78 мест, ядро левой коалиции «Новый народный фронт») Жан-Люка Меланшона смогла собрать 271 депутатский голос из 577 при необходимых для прохождения вотума 289.