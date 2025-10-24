Газета
Главная / Политика /

Рубио: «Хамас» не будет участвовать в управлении сектором Газа

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что палестинское движение «Хамас» не может принимать участия в управлении сектором Газа после окончания конфликта. Его слова передают The Guardian.

«Хамас не может участвовать в управлении сектором Газа в будущем», – подчеркнул Рубио, выступая после визита в военно-гражданский координационный центр на юге Израиля.

Американский дипломат также заявил, что Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) не должно играть никакой роли в будущем управлении анклавом, назвав организацию «филиалом "Хамаса"».

Рубио добавил, что Израиль должен «чувствовать себя комфортно» в присутствии международных сил безопасности, которые будут действовать в рамках соглашения о прекращении огня. Он отметил, что США и Израиль продолжают координировать усилия по обеспечению безопасности в регионе через совместный центр в Кирьят-Гате.

22 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты создают перспективы мирного соглашения по сектору Газа, отметив, что дальнейшие шаги по его реализации еще предстоит согласовать.

