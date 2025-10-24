Лидер Словацкой национальной партии выразил разочарование санкциями против РФ
Председатель Словацкой национальной партии, вице-спикер парламента Андрей Данко оказался разочарован тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал принятие 19-го пакета антироссийских рестрикций Евросоюза (ЕС).
«Должен выразить вам свое разочарование, что Роберт Фицо вновь, несмотря на то, что не должен был соглашаться <...>, согласился с принятием», – подчеркнул Данко в беседе с журналистами (цитата по ТАСС). Он также призвал Фицо не поддерживать новые ограничения в дальнейшем.
В мае молодежная коалиция национальной партии заявила, что Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную республикой помощь. Тогда пресс-секретарь политического объединения Зузана Скопцова подчеркнула, что получение США исключительных прав на полезные ископаемые, «нелогично и неэтично» по отношению к Украине. Договоров о недрах, подобных тому, что президент Украины Владимир Зеленский заключил с США, в истории не было, добавила она.
С начала военных действий на Украине в 2022 г. Словакия предоставила стране военную и гуманитарную помощь, передав Киеву в том числе истребители МиГ-29 советской постройки и систему противовоздушной обороны С-300.