Лидер Словацкой национальной партии выразил разочарование санкциями против РФ

В мае молодежная коалиция национальной партии заявила, что Словакия имеет право требовать финансовой компенсации от Украины за оказанную республикой помощь. Тогда пресс-секретарь политического объединения Зузана Скопцова подчеркнула, что получение США исключительных прав на полезные ископаемые, «нелогично и неэтично» по отношению к Украине. Договоров о недрах, подобных тому, что президент Украины Владимир Зеленский заключил с США, в истории не было, добавила она.